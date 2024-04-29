Yeni transfer rekorunun eli kulağında! Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'un bonservis bedeli Arda Güler'i bile geçecek

Bu sezon ligdeki kötü gidişatıyla taraftarının beklentisinin çok çok altında kalan Beşiktaş'ın tek kazanımı Semih Kılıçsoy oldu. A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'teki en büyük kozlarından biri olan Semih Kılıçsoy'un, yaz transfer döneminin de en çok konuşulan isimlerinden biri olmadı bekleniyor. Öte yandan siyah-beyazlı takım Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirledi.

Sezon başından bu yana Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos'u takımın başına getiren Beşiktaş'ta kötü gidişata bir türlü dur denilemedi.

Tüm bunlara rağmen siyah-beyazlıların en büyük kazancı Semih Kılıçsoy oldu. Kılıçsoy, Avrupa'dan pek çok kulübün radarında yer alıyor. Premier Lig devi Manchester City dahil pek çok takımın ilgilendiği iddia edilen genç oyuncunun bonservis bedeli de belli oldu.

Sabah'ın haberine göre son teklif, Stuttgart'tan geldi. Alman ekibinin önce 12 milyon Euro bonservis artı bonus önerdi. İkinci teklif ise 3 milyon Euro kiralama, 15 milyon Euro da satın alma opsiyonu şeklinde oldu. Ancak bu teklif siyah-beyazlı kulüp tarafından reddedildi.

İki teklifi de reddeden Beşiktaş yönetimin Semih için 30 milyon Euro ve üzeri bir teklif beklediği belirtildi.