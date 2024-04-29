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Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Sergen Yalçın krizi patlak verdi ortalık karıştı

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Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Sergen Yalçın krizi patlak verdi ortalık karıştı

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Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın'ın adı bir süredir, Fernando Santos yerine gelecek sezon için teknik direktör arayışında olan Beşiktaş ile anılıyordu. Samet Aybaba'nın da teknik direktör listelerinde yer aldığını itiraf ettiği Sergen Yalçın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Antalyaspor'da

34.hafta maçında Karagümrük'e konuk olacak Antalyaspor'da, Sergen Yalçın krizi yaşanıyor. Bu sezon mali olarak sıkıntılar yaşayan Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın'ın 2 antrenmanda yer almadığı ortaya çıktı. 

Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Sergen Yalçın krizi patlak verdi ortalık karıştı - 1. Resim

Ajansspor'un haberine göre; düzenli olarak maaş alamadığı için morali bozuk olan Yalçın, Perşembe günü yapılan antrenmana katılmadı. Öncesinde yönetimin Cuma günü ödeme sözü verilmesinde rağmen Perşembe gün antrenmana çıkmayan Yalçın, ödeme yapılmasının ardından yeniden antrenmana çıktı. 

Öte yandan Yalçın'ın adı bir süredir Beşiktaş ile anılıyor. Fernando Santos'un gönderilmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların listesinde Yalçın da var.

Düzenleyen:  - Spor
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