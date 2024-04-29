Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi sonrası harekete geçti! Al Musrati'nin kırmızısı sonrası suç duyurusu

Rasim Ozan Kütahyalı'dan derbide kırmızı kart gören Al Musrati hakkında flaş sözler: "Bu kart normal değil"

Rasim Ozan Kütahyalı'dan derbide kırmızı kart gören Al Musrati hakkında flaş sözler: "Bu kart normal değil"

Beşiktaş, Kadıköy'de 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe derbisi sonrası harekete geçti. Oyunun 24.dakikasında Al Musrati'nin kırmızı kartı sonrası 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, Libyalı orta saha hakkındaki haber hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 34.haftasında Fenerbahçe'ye derbide 2-1 mağlup olmuş, siyah-beyazlı takımın Libyalı orta saha Al Musrati'nin 24.dakikada gördüğü kırmızı kart ise gecenin en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

Konu hakkında Al Musrati ile ilgili suç teşkil eden ima ve ithamlarda bulunulmuştu. Siyah beyazlılardan konuya dair bir açıklama geldi ve suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. İşte siyah-beyazlıların o açıklaması;

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Biz Beşiktaşız; Kurucularımızdan aldığımız terbiye, Baba Hakkı'nın adaleti, Süleyman Seba'nın çizdiği değerler manzumesi bizim anayasamızdır.

Beşiktaş JK spor sahalarında yenilse de yense de şerefiyle var olmuş, onurlu duruşuyla var olmaya devam edecektir. Fenerbahçe ile oynadığımız maça oyuncularımız bu şiarla çıkmış, şerefiyle oynamış, kazanan rakibinin elini sıkıp sahadan ayrılmıştır. Bundan sonra da hep böyle olacaktır.

Maçın 25. dakikasında istemeden yaptığı bir hareketle kırmızı kart gören futbolcumuz Al Musrati, üzüntüsünü maç sonunda tüm Beşiktaş camiasından özür dileyerek göstermiştir.

Beyaz TV isimli televizyon kanalında profesyonel futbolcumuz Al Musrati'nin transferi ve maçta gördüğü kırmızı kartla alakalı olarak gazetecilik ve yayıncılık etiğine sığmayan, açıkça suç teşkil eden ima ve ithamlarda bulunulmuştur."

Öte yandan karşılaşma sonrası Al Musrati, Instagram hesabından bir paylaşım yapmış ve Beşiktaş taraftarlarından özür dilemişti.