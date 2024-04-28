Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Rasim Ozan Kütahyalı'dan derbide kırmızı kart gören Al Musrati hakkında flaş sözler: "Bu kart normal değil"

Rasim Ozan Kütahyalı'dan derbide kırmızı kart gören Al Musrati hakkında flaş sözler: "Bu kart normal değil"

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Rasim Ozan Kütahyalı&#039;dan derbide kırmızı kart gören Al Musrati hakkında flaş sözler: &quot;Bu kart normal değil&quot;

Spor Haberleri

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdığı derbide Libyalı orta saha Al-Musrati oyunun 24.dakikasında kırmız kart gördü ve siyah-beyazlıları 10 kişi bıraktı. Al Musrati'nin gördüğü bu kart tartışmalara yol açarken, Rasim Ozan Kütahyalı'dan çarpıcı bir yorum geldi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Süper Lig'in 34.haftasında oynanan derbide Al-Musrati 24.dakikada Fred'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve siyah-beyazlılar 10 kişi kaldı. 

Galatasaray ile oynanan derbide de kendi kalesine gol atan Al Musrati'nin derbi performansı tam bir hayal kırıklığı yaşatırken, Rasim Ozan Kütahyalı'dan çarpıcı bir yorum geldi. 

Rasim Ozan Kütahyalı'dan derbide kırmızı kart gören Al Musrati hakkında flaş sözler:

Kütahyalı Al-Musrati hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Al Musrati, Braga'dan kiralandı. 4 gün sonra Beşiktaş 11 milyon euroyu Braga'ya göndermiş, 2027'ye kadar sözleşmesini almış. Bu hemen ortaya çıkmadı. Bu sonra ortaya çıktı. Çakar'ın dediğini söylemek istiyorum. Bu kırmızı kart normal değil."

Düzenleyen:  - Spor
Beşiktaş'ta feci kaza! Ortalık savaş alanına döndüKorhan Berzeg'in sır ölümü! Ailesi soruları cevapsız bıraktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında yeminler edildi! Tek hedef şampiyonluk - SporDerbiden sonra soyunma odasında yeminler edildi!Canlı yayında birbirlerine girmişlerdi! Ahmet Çakar ayrılığı açıkladı Rasim Ozan Kütahyalı'yı da hedef aldı - SporAyrılığı Kütahyalı'yı hedef alarak açıkladıDursun Özbek adaylığını açıklamıştı Abdurrahim Albayrak son dakika bombasını patlattı! Isınma turları başladı - SporÖzbek'in adaylığı sonrası Albayrak bombayı patlattıİstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu - Sporİstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli olduFenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası İlker Yağcıoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıran şampiyonluk tahmini - SporGalatasaraylıları kızdırdı! Yaptığı şampiyonluk tahmini...Nihat Kahveci'den şampiyonluk için flaş iddia: "Tekrar ediyorum 'şampiyo' 'N' kaldı sadece" - Spor"Tekrar ediyorum 'şampiyo' 'N' kaldı sadece"
Sonraki Haber Yükleniyor...