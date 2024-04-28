Rasim Ozan Kütahyalı'dan derbide kırmızı kart gören Al Musrati hakkında flaş sözler: "Bu kart normal değil"

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdığı derbide Libyalı orta saha Al-Musrati oyunun 24.dakikasında kırmız kart gördü ve siyah-beyazlıları 10 kişi bıraktı. Al Musrati'nin gördüğü bu kart tartışmalara yol açarken, Rasim Ozan Kütahyalı'dan çarpıcı bir yorum geldi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Süper Lig'in 34.haftasında oynanan derbide Al-Musrati 24.dakikada Fred'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve siyah-beyazlılar 10 kişi kaldı.

Galatasaray ile oynanan derbide de kendi kalesine gol atan Al Musrati'nin derbi performansı tam bir hayal kırıklığı yaşatırken, Rasim Ozan Kütahyalı'dan çarpıcı bir yorum geldi.

Kütahyalı Al-Musrati hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Al Musrati, Braga'dan kiralandı. 4 gün sonra Beşiktaş 11 milyon euroyu Braga'ya göndermiş, 2027'ye kadar sözleşmesini almış. Bu hemen ortaya çıkmadı. Bu sonra ortaya çıktı. Çakar'ın dediğini söylemek istiyorum. Bu kırmızı kart normal değil."