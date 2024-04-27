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Kırmızı kart görüp Beşiktaş'ı 10 kişi bırakmıştı! Olay adam Al Musrati'den flaş paylaşım

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Kırmızı kart görüp Beşiktaş&#039;ı 10 kişi bırakmıştı! Olay adam Al Musrati&#039;den flaş paylaşım

Spor Haberleri

Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı, gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10 kişi bırakan Libyalı orta saha Al-Musrati, 2-1 kaybedilen karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte haberin detayları.

Süper Lig'in 34.haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide, Fenerbahçeli Fred'e sert bir müdahalede bulunup kırmızı kart gören Al Musrati belki de gecenin en çok eleştirilen isimlerinden biri oldu.

Libyalı orta saha karşılaşma sonrası, Instagram hesabından bir özür mesajı yayınladı ve şu ifadeleri kullandı:

Kırmızı kart görüp Beşiktaş'ı 10 kişi bırakmıştı! Olay adam Al Musrati'den flaş paylaşım - 1. Resim

 "Bu akşam kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim. Telafi etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum."

Düzenleyen:  - Spor
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