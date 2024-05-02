Ancelotti Arda Güler'i kenara çekti müjdeyi verdi! Tam Real Madrid'den ayrılması beklenirken...

Geçtiğimiz hafta sonu Real Sociedad deplasmanında gösterdiği performansı, takıma 3 puan kazandıran tek golle taçlandıran Arda Güler, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih'le oynadığı karşılaşma sonrası müjdeyi aldı.

Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun bir süre forma şansı bulamayan Arda Güler, ilk kez Ocak 2024'te Real Madrid formasıyla sahaya çıkmıştı.

O günden bu yana süre bulma konusunda sıkıntı yaşayan 19 yaşındaki genç yıldızın, sezon sonunda kiralık olarak Real Madrid'den ayrılacağı iddia ediliyordu. Son olarak Real Madrid'in, Real Sociedad deplasmanına konuk olduğu karşılaşmada gösterdiği performans ve attığı goller bir kez daha İspanya'da manşetleri süsleyen Güler hakkında bugün çarpıcı bir haber yer aldı.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'da yer alan habere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'de Bayern Münih' le oynadıkları karşılaşma sonrası Arda Güler'e müjdeyi verdi.

Habere göre Carlo Ancelotti, Bayern Münih maçından sonra Arda Güler'e "Cumartesi günü ilk 11'de başlayacaksın Arda. Buna hazırlıklı ol." dedi

Arda Güler, Cadiz maçına ilk 11'de başlaması halinde bu sezon ilk kez Santiago Bernabeu'de maça başlayan 11'de yer alacak.