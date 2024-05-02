Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ancelotti Arda Güler'i kenara çekti müjdeyi verdi! Tam Real Madrid'den ayrılması beklenirken...

Ancelotti Arda Güler'i kenara çekti müjdeyi verdi! Tam Real Madrid'den ayrılması beklenirken...

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Geçtiğimiz hafta sonu Real Sociedad deplasmanında gösterdiği performansı, takıma 3 puan kazandıran tek golle taçlandıran Arda Güler, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih'le oynadığı karşılaşma sonrası müjdeyi aldı.

Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun bir süre forma şansı bulamayan Arda Güler, ilk kez Ocak 2024'te Real Madrid formasıyla sahaya çıkmıştı.

O günden bu yana süre bulma konusunda sıkıntı yaşayan 19 yaşındaki genç yıldızın, sezon sonunda kiralık olarak Real Madrid'den ayrılacağı iddia ediliyordu. Son olarak Real Madrid'in, Real Sociedad deplasmanına konuk olduğu karşılaşmada gösterdiği performans ve attığı goller bir kez daha İspanya'da manşetleri süsleyen Güler hakkında bugün çarpıcı bir haber yer aldı. 

Ancelotti Arda Güler'i kenara çekti müjdeyi verdi! Tam Real Madrid'den ayrılması beklenirken... - 1. Resim

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'da yer alan habere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'de Bayern Münih' le oynadıkları karşılaşma sonrası Arda Güler'e müjdeyi verdi. 

Habere göre Carlo Ancelotti, Bayern Münih maçından sonra Arda Güler'e "Cumartesi günü ilk 11'de başlayacaksın Arda. Buna hazırlıklı ol." dedi

Ancelotti Arda Güler'i kenara çekti müjdeyi verdi! Tam Real Madrid'den ayrılması beklenirken... - 2. Resim

Arda Güler, Cadiz maçına ilk 11'de başlaması halinde bu sezon ilk kez Santiago Bernabeu'de maça başlayan 11'de yer alacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
Araç sahipleri müjde! Oto gaza büyük indirim geliyorİstanbullu bugün yolda kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çeşme Yarı Maratonu Ege’nin eşsiz doğasında, 4 Mayıs tarihinde koşulacak - SporÇeşme Yarı Maratonu, Ege’nin eşsiz doğasında koşulacakHasan Arat'ın Almanya seferi boşa değilmiş! Beşiktaş'ın başına o ismi getiriyor yeni teknik direktör - SporArat'ın Almanya seferi boşa değilmiş! Yeni teknik adam...Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı! İşte sarı-kırmızılıların gelecek sezon giyeceği iç saha forması - SporGalatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı! İşte ilk görüntüLiverpool yeni sezonda giyeceği iç saha formaları tanıtıldı! Jürgen Klopp'suz ilk sezon - SporLiverpool'un yeni sezon formaları tanıtıldıFenerbahçe'de bu sezon göz dolduruyor! Eski hocası İrfan Can Kahveci'nin transfer olacağı takımı açıkladı - SporHocası açıkladı! İşte İrfan Can'ın transfer olacağı takımGalatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'ten flaş Mauro Icardi iddiası: "Formayı taşıyamayacak insanlar..." - SporFlaş Icardi iddiası! "Formayı taşıyamayacak insanlar..."
Sonraki Haber Yükleniyor...