70 milyon Euro'ya Real Madrid'e veda! Arda Güler'in geleceği şimdiden belli oldu

Real Madrid'deki geleceği merak edilen Arda Güler, geçtiğimiz hafta Real Sociedad deplasmanında attığı golle takımına 3 puanı getirmiş, performansıyla da göz doldurmuştu. Takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Güler hakkında, İspanyol basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları.

Arda Güler, Real Madrid'de epey adından söz ettirmesine rağmen, geleceği merak edilen bir isim. Aldığı kısa sürelerde gösterdiği muhteşem performansa rağmen Carlo Ancelotti'nin kadrosunda istikrarlı bir yer edinmesine engel olan sakatlıkları nedeniyle zor bir sezon geçirdi. Süre alması konusuna yaşanan bu sıkıntı takımdan ayrılışına dair spekülasyonlara neden oldu ve pek çok kulübün radarına girdi.

Real Sociedad deplasmanında gösterdiği performans ve attığı golle göz dolduran Güler daha önce takımda kalma ve süre alma konusunda kararlılığını dile getirse de, Brahim Diaz'ın yükselen performansıyla durumu her geçen gün biraz daha karmaşık hale geldi.

KİLİDİ ÇÖZECEK 70 MİLYON

Don Diario'nun haberine göre; Ancelotti'nin planlarında başlangıçta yer almayan Brahim Diaz'ın kendisini göstermesi sonrası Arsenal, Diaz için 70 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Eğer Diaz, sezon sonunda Arsenal'in teklifini kabul ederse Güler için yeni bir umut ışığı doğabilir. Henüz ilk 11 oyuncusu olmasa da Güler, Real Madrid gibi üst düzey bir takımda değerini kanıtlamak adına büyük bir fırsat yakalayabilir.

Güler'in geleceği, Brahim Diaz'in kararına bağlı. Diaz, Madrid'de kalmaya karar verirse Güler'in durumu karmaşık hale gelebilir.