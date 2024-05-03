Kulüpler seçimin erkene alınması için kaç imza topladı? TFF net sayıyı verdi

TFF'den kulüplerin seçim tarihini erkene almak için topladığı imzalarla ilgili yeni bir açıklama geldi. İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın 136 imza toplandığına yönelik sözlerini yalanlayan TFF, "Noter yoluyla bugüne kadar ulaştırılan imza sayısı 109, yine noter yolu ile imzasını çektiğini beyan eden kulüp sayısı 13, yetkisiz kişilerin imzaladığı geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç olarak geçerli imza sayısı 94'tür. 136 imza topladık beyanı gerçek değildir" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 18 Temmuz'da seçime gidiyor. Seçim tarihinin geç olduğunu savunan kulüpler, tarihin erkene alınması için bir süredir imza topluyor. İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, geçtiğimiz günlerde toplanan imza sayısının 136 olduğunu söylemişti. Bugün açıklama yapan TFF, Saral'ı yalanlayarak toplanan imza sayısını paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kanunla kurulmuş, özerk bir kurum olan Türkiye Futbol Federasyonu; kuruluş kanunu, ana statüsü, talimatı ve yönetmelikleri doğrultusunda yönetilen FIFA ve UEFA 'ya bağlı uluslararası resmi bir kurumdur. Kendisine noter yoluyla ulaştırılan ve geri çekilen tüm imzalar kayda alınmaktadır.

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GEÇERLİ İMZA SAYISI 94

Bu bağlamda 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak seçimli mali genel kurul tarihinin öne çekilmesi talebiyle noter yoluyla bugüne kadar ulaştırılan imza sayısı 109, yine noter yolu ile imzasını çektiğini beyan eden kulüp sayısı 13, yetkisiz kişilerin imzaladığı geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç olarak geçerli imza sayısı 94'tür.

Ayrıca Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 1. Lig Kulüpler Birliği, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği birbirlerinden bağımsız üç ayrı kurumdur. Hiçbir birlik başkanı diğer birlikler adına karar verici ve sözcü olmadığı gibi, bu birliklere üye tüm kulüpler tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kulüp başkanı da tüm profesyonel kulüpler adına karar verici, temsilci ya da sözcü değildir. Bir kulüp başkanının 136 imza topladık beyanının gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığı gibi bu beyan kendisini bağlar.

Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve dezenformasyona engel olmak için, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından doğru bilgilendirilme yapılmaya devam edileceğinden Türk Futbol Kamuoyunun şüphesi olmasın."

BAYRAM SARAL NE DEMİŞTİ?

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral açıklamasında şunları söylemişti:

"Federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ilk konuşmasında imzaların 50-60, dünkü demecinde ise 80 olduğu iddiası ve yine yeterli imza toplansa bile 60 günlük sürenin geçmemesinden dolayı bu genel kurulun 18 Temmuz’dan önce yapılamayacağı iddiası. Bugün itibariyle imza sayımız 136’yı bulmuş durumda. Bu imzaların hepsi noter tarafından gönderilmiştir. Dolayısıyla statünün 29’uncu maddesinde düzenlenen olağanüstü genel kurul için yeterli sayı şu an aşılmış durumdadır. Mehmet Büyükekşi’nin kamuoyunu yanıltmak için yaptığı açıklamalar mesnetsizdir. Bu sayılar devamlı da artmaktadır ve yakın zamanda 150-200’ü bulacaktır. Olağanüstü genel kurulun 60 günde önce olamayacağı iddiası da doğru değil. 29’uncu maddede yönetim kurulu tarafından en geç 30 gün içinde toplantı yapılır ibaresinde, 30 günü en geç süre olarak belirlemiştir. Bu konu emredici bir hukuk kuralı değildir. 15 günlük süre bir genel kurul yapılması için yeterlidir. Haziran ayının ilk haftası bu seçim yapılır. İyi niyetli bir federasyon ve yönetim kurulu, bu seçimi yetiştirebilir"