İmza kaosu devam ediyor! TFF ve kulüplerden karşılıklı açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçim tarihini 18 Temmuz olarak işaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada 18 Temmuz'da seçimli kurula gideceğini duyurmuş ancak bu tarih Süper Lig kulüpleri tarafından geç bulunmuş ve noter huzurunda bir imza kampanyası başlatılmıştı.

Kulüpler seçimin Haziran ayına alınmasını isterken, TFF ise EURO 2024 nedeniyle 18 Temmuz tarihinden geri adım atmıyor.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Bugün hem TFF'den hem de İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral'dan karşılıklı açıklamalar geldi. Saral yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TFF’nin 18 Temmuz’dan önce seçime gitmesi için 136 imza topladık. Bu sayı yakında 150-200’ü bulacak. Olağanüstü Genel Kurul için yeterli sayıyı aştık. İyi niyetli bir TFF ve başkanı, isterse bu seçimi Haziran aynın ilk haftasına yetiştirir."

TFF'DEN JET CEVAP

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın açıklamalarına, TFF'den kısa sürede cevap geldi. Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109'dur.



İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür.



Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir.



Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür.



Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

NOTER ONAYLI İMZA VEREN KULÜPLERİ AÇIKLADI

Öte yandan Kulüpler Birliği, noter onaylı imza veren Süper Lig kulüplerini açıkladı;

Adana Demirspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Karagümrük, Fenerbahçe, İstanbulspor, Kasımpaşa, Pendikspor ve Samsunspor.