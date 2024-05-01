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TFF'den flaş açıklama: 18 Temmuz'a kadar görevimizin başındayız

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Seçimli Genel Kurul yapma yönündeki ısrarlı istek sonrası bazı kulüp yöneticilerine tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimi için '18 Temmuz' tarihini açıklamasının ardından yaşanan kriz sürüyor. Süper Lig kulüpleri 18 Temmuz tarihinin geç olduğunu belirterek imza kampanyasına başlamış, TFF ise 18 Temmuz tarihinde ısrarcı olduğunu duyurmuştu.

TFF'den konuya dair ikinci bir açıklama daha geldi. '18 Temmuz' tarihinin değiştirilmeyeceğinin duyurulduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Günü değil geleceği kazanmak için çalışmalarını sürdüren, 2032'de ev sahipliği yapma hakkı kazandığımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olacak Milli Takımın temellerini atan TFF Yönetim Kurulu olarak, 18 Temmuz 2024 tarihine kadar görevimizin başında olduğumuzu bir kez daha Türk Futbol Kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz.

Tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamlayarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan A Milli Takımımızın turnuva öncesi hazırlıklarını aksatma ihtimalini bile hiçe sayan bazı kulüp yöneticilerinin, tam da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlayacağı tarihlerde Seçimli Genel Kurul yapma yönündeki ısrarlı çabalarını hayretle izliyoruz."

TFF'den flaş açıklama: 18 Temmuz'a kadar görevimizin başındayız - 1. Resim

TFF'den flaş açıklama: 18 Temmuz'a kadar görevimizin başındayız - 2. Resim

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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