Mehmet Büyükekşi yeniden TFF Başkanlığı'na aday olacak mı? Resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yeniden başkan adayı olacak mı? Son dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, merak edilen sorunun cevabını verdi. İşte haberin detayları.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, seçimin 18 Temmuz'da yapılacağını açıklamasından bu yana sular bir türlü durulmuyor. Seçim tarihini geç bulan Süper Lig kulüpleri imza kampanyası başlatmıştı.

Konu hakkında Hürriyet'e açıklamalara bulunan Mehmet Büyükekşi "Azınlıkta olan 3-5 kulüp sadece kendi çıkarlarını düşünerek erken seçim istiyor, ondan sonra da bunun adına Türk futbolu diyorlar. Zaten bu saatten sonra toplasalar da kanun gereği seçimi ancak 10-12 Temmuz tarihine ancak aldırabilirler." ifadelerini kullandı.

YENİDEN ADAY OLACAK MI?

'Yeniden başkan adayı olacak mısınız?' sorusuna Büyükekşi, merak edilen soruya şu cevabı verdi:

"‘Gelin seçim yapalım’ dedik. Biz aday değiliz, aday değil de değiliz! Mayıs sonu gelsin aday olup olmayacağımıza karar vereceğiz. Ben istenmediğim yerde durmam. Niye durayım ki! Benim ihtiyacım da yok. Ama önce kulüplerin beni istemesi lazım. Bunu şu anda birçok başkan söylüyor. ‘İmza verdim ama oyumun fotoğrafını çekeceğim, sana oy vereceğim’ diyen başkanlar var."