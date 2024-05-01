TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bir konuştu pir konuştu! "Utanmadan aday oldu" dedi hedef gösterdi

Türk futbolunun son günlerde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Büyükekşi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seçim kararı almasa itibarıyla oynanacağını söyleyen Büyükekşi açıklamalarında, seçim tarihini neden erkene almadığından, başkan adaylarına kadar pek çok konuya değindi.

18 Temmuz tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında kalıp, kalmaması çok tartışılan Mehmet Büyükekşi, seçim tarihinin daha öne alınmasının söz konusu olmadığını belirtti ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarından bazı satır başları.

"MİLLİ TAKIMI RİSKE ATAMAM"

Seçimi EURO 2024 öncesi bir tarihte yaparlarsa, Milli takımı tehlikeye atacaklarını savunan Mehmet Büyükekşi “Haziran’da seçim istiyorlar ama o tarihlerde maçı olan milli takımın motivasyonu nasıl olur hiç düşünmüyorlar... Kötü niyetli bazı kişiler, ‘EURO 2024’te Büyükekşi mi oynayacak ki, seçimi öne almıyor’ diyor. Büyükekşi oynamayacak ama Montella’yı Büyükekşi getirdi. Sorumluluk bizde. Şu anda milli takımın başında Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt var. Seçim öne alınırsa milli futbocular, belki de hiç tanımadıkları biriyle EURO 2024’e gidecek. 3-5 kişinin hırsları için bu işi riske atamayız” dedi.

Erken seçim isteyen sadece 3 ya da 5 kulüp olduğunu belirten Büyükekşi, erken seçim için düzenlenen imza kampanyasında sadece 80 imza toplanabildiğini belirtti. Gerekli imza sayısının 130 olduğunu söyleyen Büyükekşi, bu tarihten sonra da 130 imzaya ulaşıldığı takdirde, seçim tarihinin en erken 10 ya da 12 Temmuz'a alınabileceğini söyledi.

"ALi KOÇ’A ‘BiZE HAKSIZLIK YAPIYORSUNUZ’ DEDiM"

Kulüplerin vefasızlığından yakınan Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la arasında yaşanan bir olayı da anlattı. Büyükekşi "Yayın ihalesinde rakam 80 milyon dolardan 182 milyon dolara çıktı. Bunun için çok uğraştım. Ben dik durmasam o rakam, değil 182’ye çıkmak, 60- 70’e inecekti. Kulüpler Birliği Başkanı olarak Ali Koç'a, ‘Bize haksızlık ediyorsunuz; 182 milyon doları aklınızdan bile geçirmiyordunuz’ dedim. Bugün olmuş hâlâ bir Süper Lig kulüp başkanından ‘Çok güzel olmuş, teşekkür ediyoruz’ diyen var mı? Yok!..”

"UTANMADAN BAŞKAN ADAYI OLDU"

Büyükekşi'nin en çarpıcı açıklaması ise yeniden başkan adayı olan isimlerle ilgili açıklaması oldu. TFF'nin 6 Şubat depremleri sonrası düzenlediği Omuz Omuza kampanyası üzerinden bir başkan adayı için "Utanmadan başkan adayı oldu" ifadelerini kullanan Büyükekşi'nin açıklamasının tamamı şöyle;

"Taahhütte bulunanların yüzde 70’i sözünü tuttu. Bir kişi var, 3 bin konteyner sözü vermişti, tutmadı. Şimdi utanmadan Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday oldu. 25 bin kişiye geçici barınma imkanı sağladı. 6-7 Nisan’da deprem bölgesine gidip 4 bin 500 konteynere 2’şer bin liralık erzak kartı dağıttık”

Hali hazırda başkan adaylığını açıklayan isimler şunlar; İbrahim Hacıosmanoğlu, Servet Yardımcı, Erdal Alkış, İsmail Uyanık.

YENİDEN ADAY OLACAK MI?

'Yeniden aday olup olmayacağı' sorusuna cevap veren Büyükekşi şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs sonu gelsin aday olup olmayacağımıza karar vereceğiz. Sayısal çoğunluk ayrı bir şey. Ben istenmediğim yerde durmam. Niye durayım ki! Benim ihtiyacım da yok. Ama önce kulüplerin beni istemesi lazım. Bunu şu anda birçok başkan söylüyor. ‘İmza verdim ama oyumun fotoğrafını çekeceğim, sana oy vereceğim’ diyen başkanlar var."