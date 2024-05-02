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TFF açıkladı! PFDK'dan Fenerbahçe derbisindeki hareketi nedeniyle Al Musrati'ye 2 maç

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TFF açıkladı! PFDK&#039;dan Fenerbahçe derbisindeki hareketi nedeniyle Al Musrati&#039;ye 2 maç

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati'ye iki maç ceza verildiğini açıkladı.

PFDK, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaşlı Al Musrati'ye 2 maç ceza verdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 02.05.2024 tarih ve 76 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

TFF açıkladı! PFDK'dan Fenerbahçe derbisindeki hareketi nedeniyle Al Musrati'ye 2 maç - 1. Resim

"BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 27.04.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 620.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY G, H, N, O, F, P numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ALMOATASEMBELLAH ALI MOHAMMED AL MUSRATI’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, 

arar verilmiştir.

Av. Fatih MADEN

PFDK Başkanı"

Düzenleyen:  - Spor
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