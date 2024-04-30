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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR kayıtları yayınlandı! Al - Musrati 25.dakikada kırmızı kart görmüştü

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR kayıtları yayınlandı! Al - Musrati 25.dakikada kırmızı kart görmüştü

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını paylaştı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati'nin pozisyonuna da değinildi.

Trendyol Süper Lig'de oynanan 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

TFF YouTube hesabındaki görüntülerde Fenerbahçe - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları da paylaşıldı.

Maçın 25. dakikasında kırmızı kart göre Al - Musrati, VAR uyarısıyla oyundan atılmıştı.

Libyalı orta saha oyuncusu, Fred'in ayak bileğine basarak takımını yalnız bırakmıştı.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI VAR KAYITLARI

 

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