Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR kayıtları yayınlandı! Al - Musrati 25.dakikada kırmızı kart görmüştü
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını paylaştı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati'nin pozisyonuna da değinildi.
Trendyol Süper Lig'de oynanan 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
TFF YouTube hesabındaki görüntülerde Fenerbahçe - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları da paylaşıldı.
Maçın 25. dakikasında kırmızı kart göre Al - Musrati, VAR uyarısıyla oyundan atılmıştı.
Libyalı orta saha oyuncusu, Fred'in ayak bileğine basarak takımını yalnız bırakmıştı.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI VAR KAYITLARI
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor