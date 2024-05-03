Eyüpspor’un başarılı golcüsü Ahmet Kutucu’nun gözü yüksekte: Hedefim Premier Lig

Eyüpspor’un başarılı golcüsü Ahmet Kutucu Türkiye Gazetesi’nin Youtube Kanalı’na konuk oldu. En büyük hayalini paylaşan Kutucu, "Hedefim Premier Lig" dedi.

FERHAT KIZILTAŞ'IN HABERİ - Eyüpspor’un şampiyonluğuna 14 gollük katkıda bulunan gurbetçi futbolcu Ahmed Kutucu, en büyük hayalinin Premier Lig’de oynamak olduğunu söyledi.

RÜYA GİBİ BİR ŞEY

Pep Guardiola ile çalışmak istediğini dile getiren Kutucu “Küçükken en büyük hayalim Schalke için oynamaktı çünkü orada doğmuştum ve bu hayalimi gerçekleştirdim. Premier Lig ise bambaşka bir atmosfere sahip. Rüya gibi… Çocukken Zidane ve Brezilyalı Ronaldo’yu seyredip onlar gibi olmak isterdim” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş döneminde iki defa A Millî Takım’a çağrılan Ahmet Kutucu, Andorra ve Macaristan’a karşı forma giymişti.

AY YILDIZI İSTİYOR

EURO 2024 öncesi A Millî Takım’ın santrfor rotasyonunu da değerlendiren Kutucu “Barış Alper Yılmaz ve Enes Ünal farklı kabiliyetlere sahip oyuncular. Almanya’da çok fazla taraftarımız olacak. İnşallah takımımız orada başarılı olur ve hepimizi gururlandırır. Barış, Kerem, Ferdi ve Semih gibi etkili oyunculara sahibiz. Orada ev sahibi gibi olacağımızı düşünürsek ülke olarak başarılı olmamamız için bir sebep yok. İyi bir turnuva geçireceğimize inanıyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.