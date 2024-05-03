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Amatör maçta büyük kavga! Taraftarlar taşlarla birbirine saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Spor Haberleri  / Ajanslar

Bilecik'in Söğüt ilçesinde oynanan amatör futbol maçında taraftarlar arasında kavga çıktı. 3 taraftar ile bir polis memuru, atılan taşlar nedeniyle yaralandı. Bir takım otobüsünün camları da taşla kırıldı.

Bilecik 1. Amatör Küme Play-Off Grubu'nda Söğütspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor, Söğüt İlçe Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısının son dakikalarında gerginlik yaşanan maçta, Osmaneli ekibi sahadan çekilme kararı aldı. Maçtan çekilen 1308 Osmaneli Belediyespor'un oyuncuları, takım otobüsüne bindi. Bu takımın taraftarları da dönüş için beklemeye başladı.

TAŞLARLA SALDIRDILAR

Otobüslerin Osmaneli'ye hareketi öncesinde iki takımın taraftarları arasında arbede çıktı. Bu sırada 3 taraftar ile bir polis memuru, atılan taşlar nedeniyle yaralandı.

Söğüt ve Osmaneli ilçelerindeki hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, 1308 Osmaneli Belediyespor'un takım otobüsünün camı taşla kırıldı. Olayların yatışmasının ardından oyuncular ve taraftarlar Osmaneli'ye döndü.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Ajanslar
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