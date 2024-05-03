Amatör maçta büyük kavga! Taraftarlar taşlarla birbirine saldırdı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 3 Mayıs 2024 14:01 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 14:04 - Güncelleme:

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde oynanan amatör futbol maçında taraftarlar arasında kavga çıktı. 3 taraftar ile bir polis memuru, atılan taşlar nedeniyle yaralandı. Bir takım otobüsünün camları da taşla kırıldı.