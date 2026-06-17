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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkollü oldukları ve birbirlerini tanımadıkları öğrenilen iki şahıs arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Şüpheli M.K.B.'nin B.G.'ye bıçakla saldırdığı, kavgayı ayırmak isteyen duyarlı bir vatandaşın ise ağır bir kafe koltuğunu saldırganın üzerine fırlattığı o ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken; yaralanan B.G. hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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