Lazio - Nice maçında kazanan, 1-0'lık skorla Lazio oldu. UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta mücadelesi, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

Karşılaşmada iki takım da kontrollü ve az pozisyonlu bir oyunu tercih ediyor gibi görünürken, 90+2. dakikada Le Marchand'ın kendi kalesine attığı gol, Lazio'ya galibiyeti getirdi. Nice'te Wesley Sneijder, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Lazio, grupta 4'te 4 yaptı ve 12 puanla turu kaptı. Nice ise 6 puanda kaldı ve işini kalan 2 haftaya bıraktı.

K Grubu'nun 5. haftasında Lazio evinde Vitesse ile karşılaşacakken, Nice ise evinde Zulte Waregem'i konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu: 

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Astana (Kazakistan): 0-1 

Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya): 0-2 

B Grubu: 

Young Boys (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-1 

Partizan (Sırbistan) - Skenderbeu (Arnavutluk): 2-0 

C Grubu: 

Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz): 1-1 

Medipol Başakşehir - Hoffenheim (Almanya): 1-1 

D Grubu: 
Rijeka (Hırvatistan) - Austria Wien (Avusturya): 1-4

AEK (Yunanistan) - Milan (İtalya): 0-0 

E Grubu: 

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Atalanta (İtalya): 1-1 

Olympique Lyon (Fransa) - Everton (İngiltere): 3-0

F Grubu: 

Kopenhag (Danimarka) - Zlin (Çekya): 3-0 

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Sheriff (Moldova): 1-2

G Grubu: 

FCSB (Romanya) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 1-1 

Viktoria Plzen (Çekya) - Lugano (İsviçre): 4-1 

H Grubu: 

Köln (Almanya) - BATE (Belarus): 5-2 

Arsenal (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0 

I Grubu: 

Salzburg (Avusturya) - Atiker Konyaspor: 0-0 

Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-0
J Grubu: 

Hertha Berlin (Almanya) - Zorya (Ukrayna): 2-0 

Athletic Bilbao (İspanya) - Östersunds (İsveç): 1-0

K Grubu: 

Lazio (İtalya) - Nice (Fransa): 1-0 

Vitesse (Hollanda) - Zulte Waregem (Belçika): 0-2 

L Grubu: 

Rosenborg (Norveç) - Zenit (Rusya): 1-1 

Real Sociedad (İspanya) - Vardar (Makedonya): 3-0