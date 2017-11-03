Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lazio - Nice maçında kazanan, 1-0'lık skorla Lazio oldu. UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta mücadelesi, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

Karşılaşmada iki takım da kontrollü ve az pozisyonlu bir oyunu tercih ediyor gibi görünürken, 90+2. dakikada Le Marchand'ın kendi kalesine attığı gol, Lazio'ya galibiyeti getirdi. Nice'te Wesley Sneijder, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Lazio, grupta 4'te 4 yaptı ve 12 puanla turu kaptı. Nice ise 6 puanda kaldı ve işini kalan 2 haftaya bıraktı.

K Grubu'nun 5. haftasında Lazio evinde Vitesse ile karşılaşacakken, Nice ise evinde Zulte Waregem'i konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Astana (Kazakistan): 0-1

Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya): 0-2

B Grubu:

Young Boys (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-1

Partizan (Sırbistan) - Skenderbeu (Arnavutluk): 2-0

C Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz): 1-1

Medipol Başakşehir - Hoffenheim (Almanya): 1-1

D Grubu:

Rijeka (Hırvatistan) - Austria Wien (Avusturya): 1-4

AEK (Yunanistan) - Milan (İtalya): 0-0

E Grubu:

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Atalanta (İtalya): 1-1

Olympique Lyon (Fransa) - Everton (İngiltere): 3-0

F Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Zlin (Çekya): 3-0

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Sheriff (Moldova): 1-2

G Grubu:

FCSB (Romanya) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 1-1

Viktoria Plzen (Çekya) - Lugano (İsviçre): 4-1

H Grubu:

Köln (Almanya) - BATE (Belarus): 5-2

Arsenal (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0

I Grubu:

Salzburg (Avusturya) - Atiker Konyaspor: 0-0

Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-0

J Grubu:

Hertha Berlin (Almanya) - Zorya (Ukrayna): 2-0

Athletic Bilbao (İspanya) - Östersunds (İsveç): 1-0

K Grubu:

Lazio (İtalya) - Nice (Fransa): 1-0

Vitesse (Hollanda) - Zulte Waregem (Belçika): 0-2

L Grubu:

Rosenborg (Norveç) - Zenit (Rusya): 1-1

Real Sociedad (İspanya) - Vardar (Makedonya): 3-0