Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi H grubunun 4. hafta mücadelesinde Arsenal ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Sahaya yedek ağırlıklı kadroyla çıkan Arsenal, Kızılyıldız karşısında ilk yarıda gol bulamadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Mücadelenin ikinci yarısında da her iki takım aradığı golü bulamadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 10 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Kızılyıldız ise 5 puana yükseldi.