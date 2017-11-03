Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıza Çalımbay ve Trabzonspor arasındaki uyum dikkat çekiyor. Ersun Yanal’ın görevden alınmasından sonra takım neredeyse toparlanamaz hâldeydi. Tecrübeli adam farkını konuşturdu ve kısa sürede lidere top göstermeden sahadan galip ayrılan bir takım çıkardı ortaya. Üstelik Burak Yılmaz, Kucka, Rodallega gibi çok önemli eksiklere rağmen. Çalımbay’dan bir de iddialı açıklama geldi. Dünkü basın toplantısında bir gazetecinin, “Şenol Güneş Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor’da da sizden beklenti var. Şampiyonluk olabilir mi?’ şeklindeki sorusu üzerine “Olmaması için bir sebep yok. Şenol Güneş, Beşiktaş’ta çok büyük başarılar yaşadı. Başkan Fikret Orman’la beraber başladıktan beri çok güzel şeyler yapıyorlar. Bizim amacımız da o başarıları burada yaşamak ama zaman lazım. Krizli bir ortamda geldik. Önce bu krizi yönetmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yılla ilgili yönetimle oturup konuşuruz” cevabını verdi.

> Geniş kadro sıkıntı

Takımla ilgili de açıklamalarda bulunan Rıza Hoca “Yavaş yavaş alıştıkça taşlar yerine oturuyor. Millî arada Antalya’da kamp yapacağız. Oynamayan arkadaşlarımızı daha iyi hâle getirmek için de önemli bir kamp olacak. Kadromdan çok memnunum. Tek sıkıntım kadromuzun geniş olması. Geniş olduğu için de oynamayan arkadaşları hazır hale getirmek gerekiyor” dedi. Çalımbay, sakatlığı bulunan Burak’ın tam iyileşmeden oynamasını istemediğini ekledi.