Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da Beşiktaş fırtınası esiyor. Şampiyonlar Ligi’ne 3’te 3 galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, Monaco’yu da evinde yenip 4’te 4 yaparak grupta kalan iki maç öncesinde Devler Ligi’nde en çok puan toplayan Türk takımı olmayı hedefliyordu. Beşiktaş ‘şimdilik’ bu rekoru kıramasa da Avrupa’da yoluna namağlup devam ederek ikinci tur için ön rezervasyonu yaptırdı. Şampiyonlar Ligi’ndeki 8 grup liderinin de ortak özelliği yoluna namağlup devam ediyor olması. Beşiktaş da Monaco karşısında aldığı beraberlikle bu modaya uydu. Beşiktaş’ın bu sezon Avrupa’daki bu yürüyüşü hem kasasını doldurmasına hem de itibarını yükseltmesine sebep oldu. Avrupa basını ve UEFA, Kara Kartal’dan övgüyle bahsederken, ‘namağlup’ unvanına vurgu yaptı.

6 milyon avro yolda

Avrupa’da göğsümüzü kabartan Beşiktaş sergilediği performansın ödülünü maddi olarak da kasasına koyuyor. Beşiktaş, Monaco ile berabere kalarak 500 bin avroluk başarı primini hak ederken, toplam kazancını 39,7 milyon avroya (175 milyon TL) çıkardı. Bu müthiş geliri resmen kasasına koyan siyah-beyazlılar, gruptan çıkması halinde 6 milyon avroluk ‘son 16’ primini de almaya hak kazanacak. 200 milyon TL barajını geçmesine kesin gözle bakılan Kartal, galibiyetlerle birlikte bu rakamı artırabilir. Bu sezon Şampiyonlar Ligi macerasına Avrupa kulüpler sıralamasında 43. sırada başlayan siyah-beyazlılar, puanlarla 28.liğe kadar yükselmeyi başardı. Grupta kalan 2 maçta alınacak puanlar Beşiktaş’ı daha da yükseğe çıkaracak.



Rekora az kaldı

Şampiyonlar Ligi’nde 7. defa mücadele eden ve en yüksek puanına bu sezon ulaşan Beşiktaş, bu alandaki rekorunu geliştirmeyi sürdürdü. Beşiktaş, Monaco’dan aldığı 1 puan ile puan rekorunu 10’a yükseltti ve Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı yakaladı. Beşiktaş, 2001-2002 ve 2012-2013’te Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda onar puan alan Galatasaray ile aynı başarıyı yakaladı. Siyah-beyazlı takım, 2007-2008 sezonunda Devler Ligi’nde topladığı 11 puanla Türk takımları adına rekoru elinde bulunduran Fenerbahçe’ye de biraz daha yaklaştı. Kartal’a kalan iki maçta gruptan çıkmak için bir beraberlik bile yetecek. Alınacak bir galibiyet ise Beşiktaş’ı en çok puan toplayan Türk takımı yapacak.



Kartal’ı devler bekliyor

Beşiktaş gruptan lider olarak çıkarsa Şampiyonlar Ligi’nde grup ikincilerinden birisi rakibi olacak. Son iki maç öncesinde gruplar da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Buna göre grubunu ikinci bitirmeye aday takımlar içinde Bayern Münih, Chelsea, Roma, Atletico Madrid, Juventus, Barcelona ve Real Madrid gibi devler bulunuyor. Gruplarda son 2 hafta karşılaşmaları 21-22 Kasım ve 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak.



İstanbul’da mutluyum

Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kariyeriyle ilgili İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. İstanbul’u ve Beşiktaş’ı çok sevdiğini söyleyen Babel “Türkiye’deki insanlar çok iyi ve çok yardımcı. Lige ilk geldiğimde olumlu manada çok şaşırdım, çünkü stadyumların kalitesi, çimler ve taraftarlar oldukça iyiydi. Türk insanı çok duygusal ve futbola tutkuyla bağlılar. Takımlarının gerçekten iyi oynadıklarını görmek istiyorlar” ifadelerini kullandı. Babel Liverpool’dan ayrılmasına rağmen eski takımını ‘düşman’ olarak görmediğini söyledi.

Avrupa’nın prensi Kartal’ın paşası!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısıyla Avrupa’da adından en çok söz ettiren kulüplerin başında gelirken, Cenk Tosun da attığı gollerle yıldızını parlatıyor. Şampiyonlar Ligi’nde 6 gollü Ronaldo ve 5 gollü Kane’nin arkasında 4 golle üçüncü sırada bulunan Cenk, UEFA’nın sosyal medya hesabı üzerinden soru-cevap programına katılacak. Avrupa’nın en çok merak edilen oyuncularından biri hâline gelen Cenk’i dev kulüpler de takibini sürdürüyor. Oyuncuya talip olan kulüplerden Newcastle’ın scout ekibi Monaco maçında Cenk’i tribünden göz hapsine aldı. Sezon başında Crsytal Palace’ın teklifini son anda geri çeviren Başkan Fikret Orman “20 milyon avro da verseler Cenk’i devre arasında bırakmayız” demişti.