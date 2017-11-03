Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıdvan Dilmen'den flaş açıklamalar... Ünlü futbol yorumcusu, spor gündemiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulunurken, tartışlacak açıklamalara imza attı...



İşte, Dilmen'in sözleri...

- Şampiyonlar Ligi başlarken Beşiktaş için şöyle düşünüyordum; Avrupa'nın önemli kulüpleri Bayern Mühih, Real Madrid, Barcelona, Juventus iki Manchester, Chelsea, Liverpool, PSG ve onların altında olan Porto, Benfica, Dortmund, Monaco, Sevilla, Valencia, Everton olmak üzere iki grup vardı. Biz zaman zaman 3'e giriyorduk ya da 4'te kalıyorduk. Bu ikinci grup gibi istikrarlı bir durumumuz yoktu. Ama Beşiktaş son iki yılda artık bu gruba oturdu. Zaten birinci grupta olması en azından şimdilik ekonomik olarak da mümkün değil. Ama Beşiktaş'ın son iki senede ortaya koyduğu bu istikrar gelecek adına önemli. Artık üzerinde "Ben bir Şampiyonlar Ligi takımıyım" güveni var.

- Talisca hafta sonu ligde oynar. Monaco maçı kritik bir virajdı bilinç altında da. Hatta Güneş ilk kez karşılaşma öncesi beraberlikten bahsetti. Güneş'in kadro tercihlerinde ilk sebep orta sahayı daha iyi organize etmekti ve çok doğru bir karardı. Medel'le ilgili de günlük yaşanan krizleri aşacak kadar deneyimlidir Şenol hoca. Sadece Medel'le yaşamadı sorun… Quaresma'nın küçük kaprislerini ya da saygısızlıklarını hep doğru yönetti. Medyanın önünde oralı olmadı ama belki Ümraniye'de farklı davrandı. Caner'i kadro dışı olarak görmüyorum. Bence sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu.

- Cenk bu kafa yapısıyla gittiği sürece hep kazanır. Kapasitesinin en üst noktası neredeyse, Cenk önümüzdeki zamanlarda orada olur. Mütevazı olması kadar her maçı maksimum verimlilikle tamamlıyor olması da çok önemli. Böyle bir Cenk'i Beşiktaş'ın elinde tutması kolay olmaz. Gider.

- Galatasaray'ın iki oyuncusu Feghouli ve Ndiaye cezalı. Tudor'un Rodrigues'i oynatmak için Tolga'yı orta sahaya çekeceğini, Selçuk'u oynatmayacağını düşünüyorum. Ama hoca tercihidir. Selçuk İnan görev verildiğinde en iyisini yapmaya çalışıyor. Sol bekte de Latovlevici olur. Galatasaray iki maçta sadece 1 puan almanın ve bana göre teknik olarak değil konum olarak haksız eleştirilmesinin karşılığını 3 puanla alacaktır.

- Aykut Kocaman, ligimizde fiziğe ve bilime en çok önem veren teknik adam. Bazen de bunu abartıyor. Tabii ki rakip önemli ama Aykut Hoca'nın Türkiye dinamiklerini düşünerek kendi futbol felsefesini, Avrupa'da oynamadığı için ligimizde terkedip kendi takımından rakibe gitmesi lazım. Tabii ki rakip analizleri önemli ama 'önce rakip, sonra biz' olunca öyle görünüyor. Valbuena'nın çıkış nedeninde de bunu duyuyoruz. Ne diyor "Sağ taraftan çok geliyorlardı." Evet Valbuena'nın defansı sadece yorulduğu zaman değil genelde yok. Valbuena çok topla oynadığı için herkesten fazla efor sarfediyor. Birkaç kez topla yön değiştiriyor. Bu da yıpratıyor. Bu bölümlerde antrenör devreye girecek. Valbuena'yı en uçta oynatıp ekonomik kullanacak. Yani yorgunken kullanmaktan çok, daha az savunma yapması gereken yerde kullanacak. (Ajansspor)�