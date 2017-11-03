Monaco ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş puanını bu yıl UEFA kulüpler sıralamasında elde ettiği katsayı puanını 11'e yükseldi. Beşiktaş bu puanla 6. sıraya yükseldi. Önceki sıralamada 8. sıradaydı.
Listede ilk 10 sıra şöyle:
1. PSG 12
2. Manchester City 12
3. Manchester United 12
4. Barcelona 11
5. Tottenham 11
6. Beşiktaş: 11
7. Bayern Münih: 10
8. Shakhtar Donetsk: 10
9. AS Roma 10
10. Liverpool 10
UEFA'nın, kulüplerin son 5 yıldaki performansına göre düzenlediği genel sıralamada ise Beşiktaş 32'nci, Galatasaray 48'inci, Fenerbahçe 62'nci Trabzonspor 76'ncı sırada yer alıyor.