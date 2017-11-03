Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Monaco ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş puanını bu yıl UEFA kulüpler sıralamasında elde ettiği katsayı puanını 11'e yükseldi. Beşiktaş bu puanla 6. sıraya yükseldi. Önceki sıralamada 8. sıradaydı.



Listede ilk 10 sıra şöyle:

1. PSG 12

2. Manchester City 12

3. Manchester United 12

4. Barcelona 11

5. Tottenham 11

6. Beşiktaş: 11

7. Bayern Münih: 10

8. Shakhtar Donetsk: 10

9. AS Roma 10

10. Liverpool 10

UEFA'nın, kulüplerin son 5 yıldaki performansına göre düzenlediği genel sıralamada ise Beşiktaş 32'nci, Galatasaray 48'inci, Fenerbahçe 62'nci Trabzonspor 76'ncı sırada yer alıyor.