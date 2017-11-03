Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yandan Şampiyonlar Ligi bir yandan da Süper Lig'de zirve hesapları yapan Beşiktaş gelecek sezonunda planlamasına başladı.

Siyah beyazlı yönetim Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Marouane Fellaini'yi gelecek sezon için kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı yıldızın menajeri ile ilk görüşme, deplasmanda oynanan ve Beşiktaş'ın galip geldiği Monaco maçı öncesi yapıldı.





İlk görüşmenin olumlu geçmesi ve Fellaini'nin Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmasının ardından Beşiktaş, Fellaini'nin kardeşini ve menajerini İstanbul'a çağırdı. İstanbul'da yapılan görüşmelerinde olumlu geçtiği öğrenilirken, Beşiktaş yıldız futbolcuya devre arasında imza attırabilmenin peşinde.

2013 yılında Everton'dan İngiliz devi Manchester United'e transfer olan Belçikalı yıldız, orta sahada iki yönlü oynayabiliyor. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. (beIN Sports)