Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Romanya ile yapacağı maça bu tesiste hazırlanacak A Millîler, 8 Kasım'da saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanarak karşılaşmanın oynanacağı Cluj kentine seyahat edecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir millî futbolcu, aynı gün saat 18.30'da müsabakaya ev sahipliği yapacak Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıyı takiben A Millî Takımımız, statta maç öncesindeki son idmanını saat 19.00'da yapacak.

A Millî Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

A Millî Takım, Arnavutluk karşılaşması için 10 Kasım Cuma günü saat 10.30'da Cluj'dan Antalya'ya hareket edecek. Teknik Direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, 12 Kasım Pazar günü maçın oynanacağı Antalya Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak. A Millîler, Arnavutluk karşılaşmasının hazırlıklarını saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

A Millî Takım kafilesi, Arnavutluk maçının hemen ardından İstanbul'a dönecek.