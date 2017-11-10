Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli maç nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı.

VOLKAN-RODALLEGA TARTIŞTI



Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda bordo mavililer kondisyon çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümünde Trabzonsporlu futbolcular topla eğitsel oyun oynadı. Antrenmanın son bölümünde Çalımbay, futbolcularına sınırlı alanda taktik maç yaptırdı.

Maçtaki bir pozisyonda Volkan Şen ile Hugo Rodallega arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Topun oyun çizgisini geçtiği yönünde ikili arasında yaşanan sözlü atışma sonrası birbirine yaklaşan ikiliyi takım arkadaşları ayırdı.

Başta Burak Yılmaz olmak üzere futbolcular iki oyuncuyu sakinleştirdi. Teknik direktör Çalımbay da kısa süre Volkan ile görüşüp futbolcuyu sakinleştirdi. Maçın bir bölümünde ise aynı anda şut çekilen iki topun üzerine gelmesi nedeniyle kaleci Onur Kıvrak tepki gösterdi. Onur, taktik oyunun tek topla oynanmasını istedi.