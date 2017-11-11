Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı sınırına karşı olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Futbol, enternasyonel bir şey. Bu kadar yatırım yapılıyor ve taraftarlar kulüplerden başarı bekliyor. Ben yabancı sınırına karşıyım. Taraftarlar da öyleler. Herkes, iyi futbolcuları izlemek ister." dedi.

Türk futbolcuları ve meslektaşlarını eleştiren 37 yaşındaki Emre, "Türk futbolcuların şapkayı önlerine koyma zamanı geldi. Aralarında bu mesleği profesyonel olarak görmeyenler var. Hayatınızın merkezine futbolu koyduğunuz zaman, sevsinler ya da sevmesinler, herkesten takdir görürsünüz." diye konuştu.

Sözlerine devam eden deneyimli futbolcu, "Türk oyuncuların kendilerine çok doğru örnekler almaları gerekiyor. Gençler, futbolu hayatlarının merkezine koymalı ki 'Elimizde böyle oyuncular varken neden yabancı oyuncu kullanalım' diyelim." dedi.