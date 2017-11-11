İşte sözleşmesi yıl sonu ve sezon bitiminde bitecek bazı futbolcular:
İKER CASILLAS | Kulüp: Porto | Yaş: 36 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018
YASİN ÖZTEKİN | Kulüp: Galatasaray | Yaş: 30 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018
FERNANDO TORRES | Kulüp: Atletico Madrid | Yaş: 33 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018
ROBİN VAN PERSIE | Kulüp: Fenerbahçe | Yaş: 34 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018
ROBİNHO | Kulüp: Atletico-MG | Yaş: 33 | Sözleşme bitiş: Aralık 2017
SAMUEL ETO'O | Kulüp: Antalyaspor | Yaş: 36 | Sözleşme bitiş: Mayıs 2018
DEMBA BA | Kulüp: Shanghai Shenhua | Yaş: 32 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018
TOLGAY ARSLAN | Kulüp: Beşiktaş | Yaş: 27 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018
EZEQUİEL LAVEZZI | Kulüp: Hebei China Fortune | Yaş: 32 | Sözleşme bitiş: Aralık 2017
BASTIAN SCHWEINSTEIGER | Kulüp: Chicago Fire | Yaş: 33 | Sözleşme bitiş: Aralık 2017
OĞUZHAN ÖZYAKUP | Kulüp: Beşiktaş | Yaş: 25 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018
ZLATAN IBRAHIMOVIC | Kulüp: Manchester United | Yaş: 36 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018
ASHLEY YOUNG | Kulüp: Manchester United | Yaş: 32 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018
ANDRE-PIERRE GIGNAC | Kulüp: Tigres | Yaş: 31 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018
FRANCK RIBERY | Kulüp: Bayern Münih | Yaş: 34 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018
ARJEN ROBBEN | Kulüp: Bayern Münih | Yaş: 33 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018
KWADWO ASAMOAH | Kulüp: Juventus | Yaş: 28 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018
MARİO BALOTELLI | Kulüp: Nice | Yaş: 27 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018
GABRİEL PALETTA | Kulüp: Milan | Yaş: 31 | Sözleşme bitiş: Mayıs 2018