İşte sözleşmesi yıl sonu ve sezon bitiminde bitecek bazı futbolcular:

İKER CASILLAS | Kulüp: Porto | Yaş: 36 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018

YASİN ÖZTEKİN | Kulüp: Galatasaray | Yaş: 30 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018

FERNANDO TORRES | Kulüp: Atletico Madrid | Yaş: 33 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018

ROBİN VAN PERSIE | Kulüp: Fenerbahçe | Yaş: 34 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018

ROBİNHO | Kulüp: Atletico-MG | Yaş: 33 | Sözleşme bitiş: Aralık 2017

SAMUEL ETO'O | Kulüp: Antalyaspor | Yaş: 36 | Sözleşme bitiş: Mayıs 2018

DEMBA BA | Kulüp: Shanghai Shenhua | Yaş: 32 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018

TOLGAY ARSLAN | Kulüp: Beşiktaş | Yaş: 27 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018

EZEQUİEL LAVEZZI | Kulüp: Hebei China Fortune | Yaş: 32 | Sözleşme bitiş: Aralık 2017

BASTIAN SCHWEINSTEIGER | Kulüp: Chicago Fire | Yaş: 33 | Sözleşme bitiş: Aralık 2017

OĞUZHAN ÖZYAKUP | Kulüp: Beşiktaş | Yaş: 25 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018

ZLATAN IBRAHIMOVIC | Kulüp: Manchester United | Yaş: 36 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018

ASHLEY YOUNG | Kulüp: Manchester United | Yaş: 32 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018

ANDRE-PIERRE GIGNAC | Kulüp: Tigres | Yaş: 31 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018

FRANCK RIBERY | Kulüp: Bayern Münih | Yaş: 34 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018

ARJEN ROBBEN | Kulüp: Bayern Münih | Yaş: 33 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018

KWADWO ASAMOAH | Kulüp: Juventus | Yaş: 28 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018

MARİO BALOTELLI | Kulüp: Nice | Yaş: 27 | Sözleşme bitiş: Haziran 2018

GABRİEL PALETTA | Kulüp: Milan | Yaş: 31 | Sözleşme bitiş: Mayıs 2018