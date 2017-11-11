Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, televizyondaki bir programa konuk oldu. Hülya Avşar'ın sorularını yanıtlayan Emre Belözoğlu birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki deneyimli futbolcu hakemler, Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe forması altındaki hayatı ve yabancı sınırına dair de samimi konuştu.

"BAZEN YAKALANSAM DA SAHADA AZ KÜFÜR EDEN OYUNCULARDAN BİRİYİM"

Emre Belözoğlu sahadaki agresif karakteri dışında Hülya Avşar'ın "Küfür rahatlatıyor mu sorusuna, "Bunlar sahanın içinde oluyor. Olmaması lazım ama oluyor. Hırs bazen hata yaptırıyor. Hırsta risk alıyorsun ve kontrol edebilirsen iyi. İtiraf edeyim ben de her zaman kontrol edemiyorum. Sahanın içinde bunlar var. Ben o kadar değilim. Bazen yakalansam da çok az küfür edenlerden biri olduğumu düşünüyorum."

Hakemlerin Türk futbolunun en önemli problemi olmadığını ve hakemlerin çok ağır ithamlar altında kaldığını söyleyen Emre Belözoğlu, "Aramın kötü olduğu hakem yoktur. Tolga Özkalfa, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus bence iyi hakemler. Hakemlerin onlara karşı yapılan birçok şeyi hak etmediğini düşünüyorum. Türk futbolunda temel problemlerden birisinin hakemler olarak gösterilmesi doğru değil. Tecrübeli futbolcu olarak bunu samimi söylüyorum." diye konuştu.

"GALATASARAY BENİ İSTEMEDİ"

Türkiye'ye dönersem, Adnan Polat'a söz vermiştim ilk sizinle konuşacağım diye. Galatasaray beni istemediğinisöyledi. O dönemde Fenerbahçe beni çok istedi. Hiçbir zaman Galatasaray forması üzerindeyken Fenerbahçeli gibi oynamadım. Bilinç altımda teşkil etmedi. Babam Fenerbahçeli ve çocukken o bizi Fenerbahçeli yaptı. Aziz başkan ve aradaki dostlarımızın evinde buluştuk. İmza oldu. Benim için kolay bir karar değildi."

"YABANCI SINIRINA BEN DE KARŞIYIM"

Ben de yabancı sınırına karşıyım. Türk futbolcular aralarında bu mesleği profesyonel olarak görmeyenler var. Şapkalarını önlerine koymaları lazım. Hayatınızın merkezine futbolu koyduğunuz zaman, sevsinler ya da sevmesinler, herkesten takdir görürsünüz. "Türk oyuncuların kendilerine çok doğruörnekler almaları gerekiyor. Gençler, futbolu hayatlarının merkezine koymalı. Hal böyle olunca biz de "Bakın işte bizim de çok değerli futbolcularımız var. Neden yabancı futbolcu tercih ediyoruz" diyebilelim. Stada gelen taraftar da iyi futbolcu izlemek ister sonuçta.

"SAKATLANDIĞIMIZ ZAMAN KOTLA HAVUZA ATARLAR"

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Çocuklara karşı ben de duygusalım. Eşim kızdığı zaman hatta ne yapıyorsun diyorum bazen. Yüzücülük çok zor bir spor. Sakatlandığım zaman bizi kotla havuza atarlar. Ağırlık olsun ve o kotla kondisyon kazanalım diye. O zaman yüzücüleri anlayabiliyorum. Sabah yüzüyorlar, akşam yüzüyorlar. Çok fazla enerji harcıyorlar."