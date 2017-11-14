Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç'e elenerek Dünya Kupası'na veda eden İtalya'ya bir üzücü haber de Buffon'dan geldi. İtalya'nın tecrübeli kaptanı maçın ardından milli takımı bıraktığını açıkladı.

Tecrübeli file bekçisi milli takım formasıyla verdiği son röprotajında gözyaşlarına hakim olamadı. Dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran Buffon, İtalya'nın Dünya Kupası'nda boy göstermesi halinde forma giyemeye devam edeceğini belirtmiş ve son turnuvası olacağını belirtmişti.

Buffon, İtalya ile Euro 2000 ve 2006 Dünya Kupası’nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.