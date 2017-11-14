Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit Millî Futbol Takımı, 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 5. maçında konuk ettiği Belçika'ya 2-1 mağlup oldu.

5 PUANDA KALDIK

Bu sonuçla gruptaki 2. mağlubiyetini yaşayan ay-yıldızlılar, 5 puanda kaldı. Grupta oynadığı 6. karşılaşmada 4. galibiyetini elde eden lider Belçika ise 14 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Türkiye 1-0 öne geçti. Orkan Çınar'ın sol kanattan yaptığı ortada Belçika savunmasına da çarpan top, Melih Okutan'ın önünde düştü. Melih'in ceza saha içinden çektiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

21. dakikada Belçika tehlikeli geldi. Rüştü Hanlı'dan kaptığı topla sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Lukebakio pasını Schrijvers'e çıkardı. Schrijvers'in ceza sahası içinden çektiği şutta Muhammed Şengezer'in müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe de çarparak kornere çıktı.

29. dakikada Türkiye ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanatta hareketlenen Rüştü Hanlı, pasını Orkan Çınar'a gönderdi. Orkan'ın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Jackers gole izin vermedi.

45+2. dakikada Belçika beraberliği sağladı. Türkiye'nin yaptığı hata sonucunda topla buluşan Lukebakio pasını Leya Iseka'ya verdi. Iseka'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta önce Merih Demiral'a ardından üst direğe, sonra da yeniden Merih'e çarpan top ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

55. dakikada kaleci Leya Iseka'nın sol çizgiden yaptığı ortaya iyi yükselen Lukebakio'nun kafa vuruşunda kaleci Muhammed topu kornere gönderdi.

76. dakikada Belçikalı oyuncu Faes'in, Kubilay Kanatsızkuş'u ceza sahası içinde düşürmesi sonucunda mücadelenin hakemi penaltı noktasını gösterdi. Kubilay'ın 77. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Jackers gole izin vermedi.

84. dakikada Ertuğrul Ersoy'un kaleci Muhammed Şengezer'e verdiği geri pas kısa düştü. Topu önünde bulan ve ceza sahasına giren Dimata kaleciyi çalımlamak istedi ancak Muhammed Şengezer topun sahibi oldu.

87. dakikada Belçika öne geçti. Caner Koca'nın kaptırdığı topla hareketlenen Schrijvers'in ceza sahasının önünde yerden çektiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Belçika karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da karşılaşmayı tribünden takip etti.