Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen G.Saray, bu akşam en yakın takipçisi Başakşehir’i deplasmanda yenip yerini sağlamlaştırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı son 13 karşılaşmada galibiyet göremedi. Cimbom 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016’da Trabzonspor’u 2-1 yendiği maçtan bu yana söz konusu takımlar karşısında kazanmayı başaramadı, 13 maçta 9 yenilgi, 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk hedefine yürürken bu tabuyu da artık yıkmak istiyor. En yakın takipçisi Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray’da hafta boyunca karşılaşmaların şifreleri çalışıldı.

> En büyük yük ortada

Fiziksel çalışmaların yanı sıra oyuncularıyla analizler de yapan teknik direktör Tudor, kendisi üzerindeki soru işaretlerini de bu akşam alacağı galibiyetle kaldırmayı hedefliyor. Tudor’un zorlu mücadelede oyuncularından ilk isteği topa daha çok sahip olan taraf olmaları. Hem merkezden hem de kanatlardan etkili olabilen Başakşehir’e top göstermek istemeyen ve organize olmalarını engellemeyi hedefleyen Hırvat hoca, bu konuda en büyük yükün de Fernando ile Ndiaye’de olduğunu anlattı. Oyuncularından 90 dakika boyunca mücadeleyi bırakmamalarını isteyen Tudor, “Biz lideriz ve lidere yakışır bir oyun ortaya koymalıyız. G.Saray büyük maç kazanamıyor tabusunu yıkalım” diye konuştu. > Burhan Can Terzi