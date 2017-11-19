Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli Nabil Dirar, Sivasspor maçının ardından lider Galatasaray'ın Medipol Başakşehir karşısında aldığı yenilginin kendilerini motive ettiğini söyledi.

"Son iki maçta kazanmak üzereyken son dakikalarda goller yedik. O akşamların ardından bu akşamki maç önemliydi. Kafanızın bir köşesinde mutlaka kalıyor ve etkiliyor bu yaşadıklarınız sizi. Galatasaray'ın aldığı yenilgi bizi motive etti. Başımızı öne eğmeden yola devam edebileceğimizi ve şampiyonluk yarışına sonuna kadar devam edebileceğimizi gördük. Yeterince puan kaybettik bu akşama kadar. Bu maça kadar çok sayıda bireysel hata yaptık. Golleri yediğimizde başımızı kolay öne eğdik. Bu akşam sahaya enerjik olma düşüncesiyle çıktık. Rakibe baskı yapıp agresif olmak istedik. Bu agresifliği gösterirsek fark oluşturur. Biz Fenerbahçe'yiz. Sahamızda bizim için 1-0 da yeterli olmaz."

KADIKÖY GOLCÜSÜ DIRAR

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, bu sezon 3. golünü de Kadıköy'de attı.

Sarı-lacivertli formayla ilk golünü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında Ülker Stadı'nda atan Dirar, Sivas ekibine attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını ise 2'ye çıkardı.

Faslı futbolcu, Kadıköy'de Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşısında 3-2 kaybedilen maçta da fileleri havalandırmıştı.