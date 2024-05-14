Al Nassr Talisca kararını verdi! Brezilyalı yolun sonuna geldi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2024 18:03 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 18:12 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş taraftarının en çok takip ettiği oyuncuların başında gelen Anderson Talisca ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Al Nassr, Brezilyalı oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.