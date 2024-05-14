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Al Nassr Talisca kararını verdi! Brezilyalı yolun sonuna geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Al Nassr Talisca kararını verdi! Brezilyalı yolun sonuna geldi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş taraftarının en çok takip ettiği oyuncuların başında gelen Anderson Talisca ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Al Nassr, Brezilyalı oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.

Bir dönem Beşiktaş'ta fırtına gibi esen ardından önce Çin Ligi'nin sonra Arabistan'ın yolunu tutan Talisca için yeni bir iddia ortaya atıldı. Al Nassr forması giyen Anderson Talisca yeni sezonda Suudi Arabistan ekibinin formasını giymeyebilir. Al Nassr'ın Brezilyalı futbolcu için ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Gazeteci Rudy Galetti, Al Nassr'ın yabancı futbolcu listesinde yer açmak için Anderson Talica'yı gözden çıkarılabilir olarak gördüğünü belirtti. Al Nassr, adı her Transfer döneminde Süper Lig'in devleriyle anılan yıldız futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Al Nassr Talisca kararını verdi! Brezilyalı yolun sonuna geldi - 1. Resim

TALISCA'NIN KARNESİ

Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 25 maçta forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 25 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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