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Al-Nassr'ın yıldızı Ronaldo, Al Taawon maçında tarihe geçti! Bunu başaran ilk futbolcu...

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Al-Nassr&#039;ın yıldızı Ronaldo, Al Taawon maçında tarihe geçti! Bunu başaran ilk futbolcu...

Spor Haberleri

Suudi Arabistan Kupası yarı finalinde Al-Nassr ile Al Taawon karşı karşıya geldi. Ronaldo'nun 1 gol 1 asistlik performansıyla damga vurduğu mücadeleyi 2-0 kazanan Al-Nassr finale yükseldi. Dünyaca ünlü Portekizli yıldız, attığı golle bir ilke imza atarak adını tarihe yazdırdı.

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren 39 yaşındaki Ronaldo, her geçen gün futbol tarihine bir başka rekorla giriyor.

Al-Nassr'ın yıldızı Ronaldo, Al Taawon maçında tarihe geçti! Bunu başaran ilk futbolcu... - 1. Resim

Al-Nassr ile Al Taawon arasındaki Suudi Arabistan Kupası yarı final müsabakasında 1 gol 1 asistlik katkı yapan Portekizli, rekorlarına yenisini ekledi.

Al Nassr, 8. dakikada Aiman Yahya ile öne geçerken asist Ronaldo'dan geldi. Portekizli müsabakada farkı 2'ye çıkaran gole de imzasını attı.

Al-Nassr'ın yıldızı Ronaldo, Al Taawon maçında tarihe geçti! Bunu başaran ilk futbolcu... - 2. Resim

RONALDO 23 SEZONDUR GOL ATIYOR

Ronaldo futbol kariyerinde 896 gole ulaşırken, üst üste 23 sezonda en az 1 gol atan tarihteki ilk futbolcu oldu.

Al-Nassr'ın yıldızı Ronaldo, Al Taawon maçında tarihe geçti! Bunu başaran ilk futbolcu... - 3. Resim

Süper yıldız, böylece kendisine ait olan bu rekoru bir kez daha geliştirmiş oldu.

Al-Nassr'ın yıldızı Ronaldo, Al Taawon maçında tarihe geçti! Bunu başaran ilk futbolcu... - 4. Resim

Öte yandan Süper Kupa finalinde Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile karşı karşıya gelecek.

Düzenleyen:  - Spor
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