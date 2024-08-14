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Beşiktaşlı Cher Ndour idollerini açıkladı! Ronaldo ve Pogba...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, siyah-beyazlı takıma şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi. İtalyan orta saha, idol olarak Ronaldo ve Pogba'yı gördüğünü söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour, siyah-beyazlı futbol takımında şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

Beşiktaş YouTube kanalına açıklamada bulunan 20 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı ekibi, coşkulu taraftarı için tercih ettiğini aktardı.

Beşiktaş'ın kendisine güven duyduğunu vurgulayan genç orta saha, "Üç yıldır şampiyonluk kazanamadık. Burada şampiyonluk kazanmak harika olur. Avrupa Ligi'nde turu geçip iyi bir hava yakalamayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı Cher Ndour idollerini açıkladı! Ronaldo ve Pogba... - 1. Resim

Orta sahada "8" numara pozisyonunu tercih ettiğini belirten Ndour, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a ilişkin ise "Onun oyun anlayışını beğeniyorum. İyi bir futbol oynatıyor. Topa sahip olmayı seviyor, ofansif ve pozitif futbol oynamayı istiyor. Bu oyun anlayışının benim için iyi olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Mental olarak Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu, oyun stili açısından ise Fransız Paul Pogba'yı idol aldığını aktaran genç oyuncu, Tüpraş Stadyumu ve siyah-beyazlı taraftarlara ilişkin de şunları söyledi:

"Biraz gerginim ama bunu olumlu anlamda bir gerginlik olarak söyleyebilirim. Taraftarlarımızın önünde oynamak için gerçekten istekliyim. Umarım oynadığım ilk maçı kazanırız. Burası harika bir atmosfere sahip tarihi bir stat. Bu statta oynamak çok güzel olacak. Burada olmaktan çok mutluyum, yüzde yüzümü vereceğim. Beşiktaş'ı tekrar ait olduğu yere taşımak için elimden geleni yapacağım."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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