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Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmama sebebi ortaya çıktı! İşte Portekizli yıldızın hayali

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Cristiano Ronaldo&#039;nun futbolu bırakmama sebebi ortaya çıktı! İşte Portekizli yıldızın hayali

Spor Haberleri

Eski Romanyalı futbolcu Adrian Mutu, 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun futbolu neden bırakmadığını açıkladı. Mutu, Portekizli yıldızın oğlu Cristiano Jr. ile aynı takımda forma giyebilmek için oynamaya devam ettiğini iddia etti.

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı futbolcularından birisi olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun 39 yaşına gelmesine rağmen futbolu neden bırakmadığı tartışma konusu. Eski Romanyalı futbolcu Adrian Mutu, Portekizli yıldızın futbolu neden bırakmadığını açıkladı.

Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmama sebebi ortaya çıktı! İşte Portekizli yıldızın hayali - 1. Resim

OĞLU İLE OYNAMAK İSTİYOR

Rumen basınından IAM Sport'a konuşan Mutu, geçtiğimiz mayıs ayında Suudi Arabistan'da Ronaldo ile görüşme fırsatı bulduğun belirterek, Portekizli futbolcunun kramponlarını asmadan önce oğlu Cristiano Jr. ile aynı takımda forma giymek istediğini söyledi.

Bu hedefin, Ronaldo'yu futbol oynamak için motive ettiğini vurgulayan Rumen futbol adamı, "Onun asıl motivasyonu bu. Oğluyla resmi bir maç oynamak istiyor ve bu yüzden vazgeçmiyor. Al-Nassr'da bu mümkün, eğer başka bir takımda olsaydı bilmiyorum. Real Madrid'de ise durum daha zor olurdu" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmama sebebi ortaya çıktı! İşte Portekizli yıldızın hayali - 2. Resim

RONALDO JR 14 YAŞINDA

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr. 14 yaşında ve Al-Nassr'ın genç takımında forma giyiyor. Ronaldo'nun bu durumda en az 2-3 yıl daha futbol oynayacağı ön görülüyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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