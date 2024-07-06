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Sergen Yalçın'ın Cristiano Ronaldo eleştirisi gündem oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sergen Yalçın, Euro 2024, Ronaldo, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü yorumcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, "Ronaldo, artık ağlama ya, başarmadığın bir şey kalmadı, neden ağlıyorsun? Çok saçma bir durum bu..." ifadelerini kullandı.

EURO 2024 maçlarını yorumlamak için Kafa Sports ile anlaşan Sergen Yalçın, Portekiz'in iki yıldızına eleştirilerde bulundu.

41 yaşındaki Pepe ve 39 yaşındaki Ronaldo'ya yönelik konuşan Yalçın, "Ronaldo, artık ağlama ya, başarmadığın bir şey kalmadı, neden ağlıyorsun? Çok saçma bir durum bu..." dedi.

Sergen Yalçın'dan beklenmedik Cristiano Ronaldo açıklaması:

BIRAK GENÇLER OYNASIN

Yalçın’ın değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

"Ronaldo, bırak artık ya... Pepe de öyle, bırak artık ya... 41 yaşına gelmişsin, yazık, bırak genç çocuklar oynasın. Ne oynuyorsun yani?"

Sergen Yalçın'dan beklenmedik Cristiano Ronaldo açıklaması:

"GÖZLERİMİ KAPATSAM BİLE FRİKİĞİ AYNI YERE VURURUM"

"Frikik çalışarak geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir, ama ben hayatımda hiç frikik çalışmadım. Neden çalışayım ki? Çalışması gerekenler çalışsın... Ben zaten atıyorum, ego yaptığımı düşünmeyin ama gözlerimi kapatsam bile aynı yere vururum. Bu, hissederek yapılan bir iş." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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