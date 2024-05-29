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Al-Hilal, Jorge Jesus ile sözleşme uzattığını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Al-Hilal, Jorge Jesus ile sözleşme uzattığını açıkladı
Jorge Jesus, Al Hilal, Guinness Rekorlar Kitabı, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jorge Jesus, bu sezon Suudi Arabistan'da şampiyon yaptığı Al-Hilal takımında kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada Jorge Jesus'un sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı açıklandı.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, bu sezon başına geçtiği Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

GUİNNES REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Jorge Jesus sezonu namağlup tamamlayarak Al-Hilal adına büyük başarı kazandı. Al-Hilal ayrıca bu sezon tarihi bir başarıya da imza attı. Suudi Arabistan ekibi resmi maçlarda aldığı üst üste 34 galibiyetle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Al-Hilal, Jorge Jesus ile sözleşme uzattığını açıkladı - 1. Resim

JORGE JESUS'A YENİ SÖZLEŞME

Al-Hilal, Jorge Jesus'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı. Portekizli teknik direktör bu sezon 2.79 puan ortalaması yakalamıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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