Al-Hilal, Jorge Jesus ile sözleşme uzattığını açıkladı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2024 00:00 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 00:02 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Jorge Jesus, bu sezon Suudi Arabistan'da şampiyon yaptığı Al-Hilal takımında kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada Jorge Jesus'un sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı açıklandı.