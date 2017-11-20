 ATP Dünya Turu Finalleri'nde şampiyonluğu, Belçikalı  David Goffin'i 2-1 yenen Bulgar Grigor Dimitrov elde etti.  İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın şampiyonu, 6  numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ile 7 numaralı seribaşı David Goffin arasındaki  maçın ardından belli oldu. Sezon sonu turnuvasında ilk kez final oynayan tenisçilerin  mücadelesinde ilk set, 7-5 ile Dimitrov'un oldu. Fakat pes etmeyen Goffin,  6-4'lük skorla maçı final setine taşıdı.
 
Başa baş giden final setinin 6. oyununda servis kıran Dimitrov, seti  6-3, 2,5 saat süren karşılaşmayı da 2-1 kazandı. Kariyerinin en büyük başarısını elde eden 26 yaşındaki Bulgar raket,  toplamda 8. tekler şampiyonluğuna ulaştı.