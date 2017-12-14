Fenerbahçe Doğuş’un THY Euroleague’nin 12. haftasında evinde oynadığı Zalgiris Kaunas müsabakasını minik bir Beşiktaşlı taraftar da takip etti. Fenerbahçeli taraftarlar arasında ailesiyle birlikte Ülker Salonu'nda yerini alan minik siyah-beyazlı, maçın büyük bölümünde ise telefonuyla ilgilendi.