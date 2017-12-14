Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş’un THY Euroleague’nin 12. haftasında evinde oynadığı Zalgiris Kaunas müsabakasını minik bir Beşiktaşlı taraftar da takip etti. Fenerbahçeli taraftarlar arasında ailesiyle birlikte Ülker Salonu'nda yerini alan minik siyah-beyazlı, maçın büyük bölümünde ise telefonuyla ilgilendi.