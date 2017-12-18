Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Karabükspor müsabakasını A Millî Takım yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da takip ediyor. Birçok Süper Lig müsabakasını Lucescu ile takip eden Havutçu, Fenerbahçe-Karabükspor maçını tek başına takip ediyor.