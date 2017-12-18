Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Karabükspor müsabakasında 38. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası Şener Özbayraklı ve 39. dakikada yaptığı müdahalede Martin Skrtel sarı kart gördü. Şener ve Skrtel, Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.