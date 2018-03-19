Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde haftanın en önemli maçında Fenerbahçe Doğuş, evinde ağırladığı Darüşşafaka’yı 76-69’luk skorla geçti. Hafta içinde THY Euroleauge’de zirveyi yakından ilgilendiren maçta CSKA Moskova’ya Nando De Colo’nun son saniye basketiyle kaybeden sarı-lacivertli takımın, bu yenilginin moral bozukluğuyla başladığı maçta ilk periyot 18-18’lik eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte Datome’nin hızlı hücum sayılarıyla etkili olan Obradovic’in ekibi bu bölümde 38-29 ile farkı 9 sayıya kadar çıkarmayı başardı. David Blatt’ın molası da Daçka adına çözüm olmayınca ilk yarı 45-36’lık Fenerbahçe Doğuş üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya etkili savunma yaparak başlayan Darüşşafaka, Okben Ulubay’ın üçlüğüyle öne geçmeyi başardı: 45-46.



Datome dümende

Çeyreğin kalan bölümünde Ahmet Düverioğlu ve Datome ile etkili olan Fenerbahçe, son çeyreğe 8 sayılık avantajla girdi: 62-54. Son bölümde de oyundaki üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Fenerbahçe, rakibinin maça ortak olmak için yaptığı bütün çabalara rağmen sahadan 76-67’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler böylece üst üste beşinci, toplamda ise 18. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertlilerde İtalyan yıldız Datome 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Daçka’da Stanton Kidd’in 16 sayılık performansını yenilgiyi önlemek için yeterli olmadı. Dört maç sonra kaybeden Darüşşafaka ise ligdeki sekizinci yenilgisini aldı. Ligde gelecek hafta Fenerbahçe evinde Eskişehir Basket’i, Darüşşafaka ise sahasında Sakarya BB’yi misafir edecek.