TFF tarih vererek duyurdu! Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum belli oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası finalinin stadyumu için harekete geçti.

Beşiktaş ile Trabzonspor, 2023-2024 sezonu Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, dev final öncesi iki takımın başkanlarını Riva'daki tesislere davet etti.

13 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00'de yapılacak görüşmenin ardından finalinin oynanacağı stadyum da açıklanacak.

Beşiktaş - Trabzonspor finali 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

TRABZONSPOR, 16. DEFA FİNALDE

En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ise kariyerinde 3. kez finale yükseldi. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve değişen adıyla İstanbul Başakşehir'in başında 2 defa final oynayan Avcı, penaltılarda kupaları kaybetti.

BEŞİKTAŞ 17. DEFA FİNALDE

Ankaragücü'nü tek golle geçerek finale yükselen Beşiktaş, tarihinde 17'inci kez adını son 2 takım arasına yazdırmayı başardı.

1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götüren Beşiktaş; 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.