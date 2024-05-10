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Süper Lig devinden Atakan Karazor hamlesi! Stuttgart ile görüşülecek

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Süper Lig devinden Atakan Karazor hamlesi! Stuttgart ile görüşülecek

Spor Haberleri

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Atakan Karazor ile Süper Lig'den ilgilenen takımlar olduğu belirtildi. Orta saha arayışları olan Galatasaray'ın da Atakan ile ilgilendiği öğrenildi.

Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'a Süper Lig'den yakın ilgi gösteriliyor.

Galatasaray'ın da takibe aldığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için sezon sonunda görüşme yapılması bekleniyor

Süper Lig devinden Atakan Karazor hamlesi! Stuttgart ile görüşülecek - 1. Resim

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Son 1 yılda gösterdiği çıkışla kulüplerin dikkatini çeken Atakan için en az 5 milyon euro bonservis istendiği iddia ediliyor.

Bu sezon 35 resmi maça çıkan Atakan Karazor, 3 asist yaptı.

Ayrıca Kerem Demirbay, Kaan Ayhan ve Derrick Köhn'ün menajerlik şirketinin de Atakan ile çalıştığı kaydedildi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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