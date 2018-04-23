Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Malatya maçı sonrası olay sözler kullandı. Maç için kısa bir açıklama yapan Güneş hafta içindeki olaylı F.Bahçe kupa derbisi için gündemi sarstı. “Erol Hoca, ‘Beşiktaş’a kaybetmedik’ demiş. Bu sözler beni üzdü. Hakemleri kastediyorsa, haksızlık varsa bize var. Algı yapıyorlar. Halis Özkahya ile daha hafif bir faulle (G.Birliği ilk maç, Babel’in atılması) 10 kişi kaldık ama biz konuşmuyorsak salak değiliz. Bunu biliyorlar” şeklinde konuştu.



Ülkeyi ayrıştırıyorlar

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın olaylar ilgili Hürriyet gazetesine verdiği röportajı dillendiren Güneş, “Trabzon’da da maç kapandı. Tuvalet kâğıtları attılar, maç yarıda kaldı. Volkan ve Aykut Kocaman yanıma gelmiş. Aykut Hoca’yı görmedim. Bugün (dün) Hürriyet’e manşet attırıyor. Hürriyet’in gücünü benim üzerimde kullanmasınlar. Böyle medya mensuplarına haklarımı helal etmiyorum” derken, “Sen Trabzonlusun diyorlar. Ülke ayrıştırılıyor. Ben bunla yaşayıp gidiyorum, benim keyfim kaçtı” sözlerini kullandı.



Bugün basın toplantısı var

“Yarın (bugün) basın toplantısı düzenlemeyi planlıyorum. Ben Trabzonsporlu, Beşiktaşlı değilim. Ben Türk futbolu için uğraşıyorum. Benim hastanedeki bilgilerimi aldılar. Bana sorsalar ben cevap veriyorum. 2002’de hakkımı vermeyip, paramı vermeyip, paramı çalanlar bugün de emeğimi çalıyorlar” diyen Güneş, “Biz her şeyi konuşuruz, kavga isterlerse hepsini yaparız, bir canımız var onu da veririz. Benim yaşıma eleştiri yapanlara Allah o yaşı göstersin. Ben okuma yazma bilmeyen fakir aileden geldim. Sıfırdan var olmaya çalıştım. Ben yine oraya dönerim, problem değil” şeklinde konuştu.



Fener kaç şampiyonluk aldı!

Güneş, “Ben millî takımdayken noterden bana 3 kez değiştirerek evrak gönderen Şekip Bey şimdi konuşuyor. O dönem Aziz Yıldırım’ın kavga ettiği Haluk Ulusoy’un sağ kolu, her şeyi yürüten Şekip Mosturoğlu’ydu. Ama Fenerbahçe Federasyondan şikâyetçi. Kaç kez şampiyon oldu o dönem Fenerbahçe, ona bir bakın. Şekip Mosturoğlu sonra gitti Fenerbahçe’ye” sözleri hayli konuşulacak olan Hoca, “Benim için aile, ülke daha önemlidir. Susuyorsam bundandır. Ama bunu yaparken ben de hakkımı biraz savunayım ya. Sanki ben kendime cisim attım. Benimle ilgili niye karar veriyorsunuz. Gerçeği söyleyemiyorsunuz. Provoke edecek ne yaptım?” serzenişinde bulundu.