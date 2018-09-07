Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika'dan Anderlecht, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'yla mücadele edecek olan Fenerbahçe, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi.

Taraftar Mehmet Ekici, Soldado, Ferdi Kadıoğlu gibi isimleri listede görmeyince tepki göstermişti. Hollandalı teknik adam Cocu bu 8 futbolcunun bazılarının fizik olarak bazılarının ise aynı pozisyonda oynadığı arkadaşına göre teknik olarak yetersiz olduğunu düşünüyor.

FİZİK OLARAK YETERSİZ OYUNCULAR VAR



Cocu ve kurmayları, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirlerken altyapıdan yetişme, mevkilerdeki alternatifleri ve fiziksel durumları göz önünde bulundurdu.

İşte Cocu ve ekibinin, UEFA Avrupa Ligi listesinde şans vermediği 8 isimle ilgili görüşleri:

Berke Özer: Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım amacıyla transfer ettiği Berke Özer, altyapıdan yetişen yerli oyuncu kriterine uymadığı için kadroya dahil edilmedi. Fenerbahçe, Berke'yi Türkiye Kupası maçlarında ve U21 takımında değerlendirecek.

Kameni: Ligde oynayabilecek 14 oyuncunun arasına da dahil edilmeyen Kamerunlu kaleci hiçbir şekilde kadroda düşünülmüyor.

Nabil Dirar: Cocu'nun planlarında ön sıralarda yer almayan Dirar, bu sebepten dolayı Avrupa kadrosuna dahil edilmedi. Özellikle sağ kanatta ve sağ bekte Fenerbahçe'nin alternatiflerinin de olması Dirar'ı Avrupa kadrosunun dışında bıraktı.

Mehmet Ekici: Fiziksel açıdan haftada iki maçı kaldıracak kapasitesi bulunmayan Mehmet Ekici'yi sadece ligde kullanmayı planlayan Cocu, bu nedenle oyuncuyu Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmedi.

Ferdi Kadıoğlu: Genç oyuncu bu sezon daha çok A takım ile antrenman yaptırılıp U21 takımında forma giyecek. Ferdi ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda şans bulacak.

Tolga Ciğerci: Orta sahada oynadığı mevkii de Mehmet Topal ve Jailson'un olması sebebiyle kısıtlamaya takıldı ve kadronun dışında kaldı.

Soldado: Kadroya eklenmemesi en çok sürpriz isim olarak dikkat çekti. Soldado'nun dışarıda kalmasında da fiziksel konular ağır bastı. Soldado'nun transfer döneminde de gönderilmesine onay verilmiş fakat İspanyol oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılmamıştı.