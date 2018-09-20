Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı takım, I Grubu'ndaki ilk hafta maçında bugün Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlayacak.Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 19.55'te başlayacak. Karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alacak.Beşiktaş'ta gözler forvet bölgesinde olacak. İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun BAE ekibi El Nasr'a transferinin ardından siyah-beyazlı takımda hangi oyuncunun forvet hattında forma giyeceği merak konusu oldu. Kartal'ın 3 forveti Love, Larin ve Pektemek durumunda.



İşte Beşiktaş'ın Sarpsborg karşısındaki 11'i...



KARIUS

GÖKHAN

PEPE

VIDA

CANER

MEDEL (NECİP)

OĞUZHAN

LJAJIC

QUARESMA

BABEL

LARIN