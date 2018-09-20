Siyah-beyazlı takım, I Grubu'ndaki ilk hafta maçında bugün Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlayacak.Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 19.55'te başlayacak. Karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alacak.Beşiktaş'ta gözler forvet bölgesinde olacak. İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun BAE ekibi El Nasr'a transferinin ardından siyah-beyazlı takımda hangi oyuncunun forvet hattında forma giyeceği merak konusu oldu. Kartal'ın 3 forveti Love, Larin ve Pektemek durumunda.
İşte Beşiktaş'ın Sarpsborg karşısındaki 11'i...
KARIUS
GÖKHAN
PEPE
VIDA
CANER
MEDEL (NECİP)
OĞUZHAN
LJAJIC
QUARESMA
BABEL
LARIN
Şenol Güneş kararını verdi! Forvette...
20.09.2018 - 17:14 | Son Güncelleme: 20.09.2018 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde göğsümüzü kabartan Beşiktaş, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde sahneye çıkıyor.
Siyah-beyazlı takım, I Grubu'ndaki ilk hafta maçında bugün Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlayacak.Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 19.55'te başlayacak. Karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alacak.Beşiktaş'ta gözler forvet bölgesinde olacak. İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun BAE ekibi El Nasr'a transferinin ardından siyah-beyazlı takımda hangi oyuncunun forvet hattında forma giyeceği merak konusu oldu. Kartal'ın 3 forveti Love, Larin ve Pektemek durumunda.
Etiketler : şenol güneş,beşiktaş,futbol,
581243 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/581243.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
5
4
0
1
14
6
8
12
2
Başakşehir
5
4
0
1
11
3
8
12
3
Kasımpaşa
5
4
0
1
11
8
3
12
4
Beşiktaş
5
3
1
1
10
7
3
10
5
Konyaspor
5
2
2
1
8
7
1
8
6
Kayserispor
5
2
2
1
5
4
1
8
7
Trabzonspor
5
2
1
2
9
6
3
7
8
Malatyaspor
5
2
1
2
5
4
1
7
9
Ankaragücü
5
2
1
2
7
7
0
7
10
Antalyaspor
5
2
1
2
8
12
-4
7
11
Fenerbahçe
5
2
0
3
5
6
-1
6
12
Göztepe
5
2
0
3
4
5
-1
6
13
Alanyaspor
5
2
0
3
2
9
-7
6
14
Sivasspor
5
1
2
2
5
9
-4
5
15
Bursaspor
5
0
4
1
4
5
-1
4
16
Çaykur Rizespor
5
0
3
2
5
7
-2
3
17
Erzurum BB
5
0
2
3
5
9
-4
2
18
Akhisar Bld.Spor
5
0
2
3
4
8
-4
2
6. Hafta Maçları
21.9.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Mke Ankaragücü
21.9.2018
Bursaspor - Medipol Başakşehir Fk
22.9.2018
Kayserispor - Atiker Konyaspor
22.9.2018
Trabzonspor - Göztepe
23.9.2018
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
23.9.2018
Kasımpaşa - Alanyaspor
23.9.2018
Antalyaspor - Sivasspor
23.9.2018
Akhisarspor - Galatasaray
24.9.2018
Fenerbahçe - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
5
5
0
0
12
2
10
15
2
Boluspor
5
4
1
0
7
2
5
13
3
Adana Demirspor
5
3
1
1
7
3
4
10
4
Gaziantep BB
5
3
1
1
4
2
2
10
5
Altay
5
2
3
0
9
3
6
9
6
Giresunspor
5
3
0
2
6
4
2
9
7
Afjet Afyonspor
5
2
1
2
7
6
1
7
8
Denizlispor
5
2
1
2
5
6
-1
7
9
Osmanlıspor
5
2
0
3
7
3
4
6
10
Ümraniye
4
2
0
2
5
5
0
6
11
İstanbulspor
5
1
3
1
8
12
-4
6
12
Altınordu
5
1
2
2
6
4
2
5
13
Balıkesirspor
4
1
2
1
4
6
-2
5
14
Hatayspor
5
1
1
3
3
6
-3
4
15
Eskişehirspor
5
1
1
3
6
14
-8
4
16
Adanaspor
5
0
3
2
5
8
-3
3
17
Elazığspor
5
0
1
4
4
10
-6
1
18
Karabükspor
5
0
1
4
2
11
-9
1