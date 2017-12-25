Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın önde gelen ticari araç dergilerinden biri olan “What Van?” tarafından düzenlenen organizasyonda üst üste üçüncü kez “Yılın Hafif Ticari Vanı Ödülü”nü kazanan Fiat Doblo Cargo’nun yanı sıra, Fiat Fiorino Cargo da “Küçük Ticari Van” kategorisinde, "yüksek derecede önerilir" övgüsünü aldı.