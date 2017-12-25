Dünyanın önde gelen ticari araç dergilerinden biri olan “What Van?” tarafından düzenlenen organizasyonda üst üste üçüncü kez “Yılın Hafif Ticari Vanı Ödülü”nü kazanan Fiat Doblo Cargo’nun yanı sıra, Fiat Fiorino Cargo da “Küçük Ticari Van” kategorisinde, "yüksek derecede önerilir" övgüsünü aldı.
Doblo'ya İngiltere'den üst üste üç ödül
25.12.2017 - 08:51 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 08:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’daki TOFAŞ fabrikasında üretilen, Fiat Professional Ailesi üyelerinden Doblo’nun Cargo versiyonu, global anlamda önemli başarılar kazanmaya devam ediyor.
Etiketler : doblo,fiat,
530551 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/530551.aspx
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